Boruto: Naruto Next Generations: svelato il malvagio piano del Clan Ohtsutsuki

Gli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations hanno mostrato con forza il grande talento di Ukyo Kodachi nella gestione della narrazione, proponendo una serie di colpi di scena davvero affascinanti. Dopo aver scoperto le origini del Clan Ohtsutsuki, l'ultimo capitolo del manga ha rivelato il loro obiettivo.

Mentre le anticipazioni del capitolo 46 suggeriscono una battaglia tra Jigen e Koji Kashin, in quanto quest'ultimo ha collaborato con Amado per permettere la fuga di Kawaki, nell'ultimo numero è stato finalmente svelato il malvagio piano del Clan alieno. Nella fattispecie, le motivazioni per la quale gli Ohtsutsuki sono giunti sulla Terra.

Grazie al ruolo di Amado all'interno dell'Organizzazione Kara, in quanto responsabile del reparto ricerca e sviluppo, egli è riuscito ad apprendere quante più informazioni possibili dai suoi ex alleati. Il grande bagaglio acquisito si è trasformato in merce di scambio nella sua defezione a favore di Konoha, nel tentativo di trovare nel settimo Hokage protezione da Jigen. L'uomo ha così dunque rivelato ai ninja lì presenti le reali intenzioni degli Ohtsutsuki che consistono nell'assorbire tutta l'energia della Pianeta -con annessa estinzione dell'umanità- tramite un albero divino.

Amado, infatti, chiama la specie aliena una "razza parassitaria", in quanto tendono ad evolversi attraverso il frutto divino, un oggetto ricco di informazioni genetiche e chakra che tende a crescere nell'albero sopracitato al termine dell'assorbimento di energia dal Pianeta. Per far ciò, gli Ohtutsuki hanno portato con sé una variante del Decacoda, così che possa fungere da seme per il ceppo gigante.

Come reagiranno i nostri eroi ora che hanno appreso il reale obiettivo del Clan Ohtsutsuki? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.