Boruto: Naruto Next Generations, il protagonista imparerà una nota tecnica di Sasuke?

Boruto ha finalmente chiarito qual è la sua tipologia di chakra predominante: il fulmine. Da questa base, si possono prevedere numerose tecniche che il ninja potrà imparare in futuro. Una di queste potrebbe essere il Chidori di Sasuke Uchiha, il suo maestro.

L'adattamento anime del manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi ha da poco dato il via all'esame Chunin e Boruto si appresta ad allenarsi con Sasuke: sono emersi, a tal proposito, nuovi dettagli sui poteri del protagonista.

Pare infatti che il ragazzo possieda una predisposizione del chakra all'elemento fulmine: Sasuke gli fa notare immediatamente che potrebbe imparare ad evocare il Chidori. L'Uchiha mostra la tecnica all'aspirante Chunin, tuttavia afferma che avrà bisogno dello Sharingan per usarlo, provocando la delusione del suo allievo.

Tuttavia, come ben sappiamo, il Mille Falchi ha una forte affinità con chi ha il chakra predisposto all'elemento fulmine, quindi non è da escludere Boruto impari prima o poi la tecnica che in origine era di Kakashi - o anche una sua personale variante.

I fan di Boruto hanno già visto il protagonista utilizzare le tecniche del fulmine in passato, ma ora pare che ci sarà un miglioramento. Sicuramente utilizzare tecniche del genere farà allontanare lo stile del figlio da quello del padre, che ricordiamo aveva maggiore affinità con l'elemento vento.

Voi cosa ne pensate di questo dettaglio? Boruto si distaccherà parecchio dalle tecniche del padre o cercherà di imitarle?