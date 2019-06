Boruto: Naruto Next Generations, svelato il segreto del clan Otsutsuki

Il Clan Otsutsuki è stato introdotto nell'arco narrativo finale di Naruto, quindi la serie non ha mai avuto abbastanza modo e spazio, nonché tempo, di espandere l'universo attorno a esso. Per questo in Boruto la caratterizzazione del Clan Otsutsuki è stato il primo focus.

Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato i principali misteri dietro tale clan e l'ultimo capitolo del manga - che ha rivelato anche una confessione di Kurama - è riuscito a svelare anche il principale dei segreti, che però a sua volta è riuscito ad aprire numerosi altri dubbi. Nel capitolo 35 della serie, Sasuke pare abbia trovato il luogo in cui si nasconde Jigen, dell'organizzazione Kara, ma prima di raggiungere tale luogo, Sasuke scopre che non solo c'è un nuovo membro del clan Otsutsuki ancora sulla Terra, ma che questi stanno alimentando una nuova Bestia per qualche scopo malefico.



Ben presto arriva la conferma che lo stesso Jigen è un membro del clan, confermando anche che la bestia che sta alimentando ha dieci code. Dopo aver assorbito parte del suo chakra, rivela la sua vera forma, che è propria del clan Otsutsuki. Le domande adesso riguardano tutte la vera natura di Jigen: quanto tempo è rimasto nascosto sulla Terra? La bestia a dieci code avrà effetto sul potere di Boruto e Kawaki?