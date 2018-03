Boruto: Naruto Next Generations, svelato il terzo villain della saga degli Ootsutsuki!

Il numero 15 del magazine di Weekly Shonen jump ha annunciato il terzo villain del prossimo arco narrativo di, ovvero quello relativo all'Esame di Selezione dei Chunin e ai discendenti del clan. Diamo uno sguardo al character design e al suo doppiatore, che sarà noto ai fan di ONE PIECE.

Parliamo di Urashiki Ootsutsuki, il terzo villain appartenente al clan della leggendaria Kaguya che si unirà quindi a Momoshiki e Kinshiki nel prossimo arco narrativo, che finalmente trasporrà in versione animata le vicende narrate nel manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi, supervisionati dal maestro Masashi Kishimoto.

Urashiki sarà doppiato da una voce davvero celebre del panorama dell'entertainment nipponico: parliamo di Nakai Kazuya, famoso per il suo ruolo all'interno dell'anime di ONE PIECE nei panni di Roronoa Zoro, ma anche in quelli di Toshiro Hijikata nella serie di Gintama o di Date Masamune in Sengoku Basara.

Torniamo a Urashiki Ootsutsuki: si tratta di un altro discendente del clan Kaguya, il cui character design potrete ammirarlo nell'immagine in basso. Urashiki era già comparso in Naruto Shippuden, precisamente nell'episodio 462 nel corso dei flashback dedicati al passato di Kaguya.

Quale sarà, nello specifico il suo ruolo nella prossima saga di Boruto: Naruto Next Generations? L'arco narrativo di Momoshiki e dell'Esame di Selezione dei Chunin partirà nel corso degli episodi di marzo e aprile dell'anime targato Studio Pierrot.