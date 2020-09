Boruto Naruto Next Generations, il Team 7 sta per affrontare Deepa

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations sta per portare su schermo il più grande scontro dell'arco di Kara. Il Team 7, composto da Boruto, Sarada, Mitsuki e il maestro Konohamaru, deve vedersela con Deepa, uno degli esecutori dell'organizzazione Kara.

Il trio della foglia è in procinto di scontrarsi con uno degli avversari più temibili mai incontrati. Finora, Deepa ha commesso alcuni degli omicidi più raccapriccianti dell'intera serie. Persino alcuni degli shinobi più esperti e di alto rango sono stati da lui facilmente eliminati. Questo combattimento potrà forse risollevare Boruto dalle vendite minimo storico

L'Arco di Kara è incentrato sulla corsa agli armamenti per le cellule del Primo Hokage, Hashirama Senju. Prima di essere portate altrove, le cellule rubate sono state individuate nel mercato nero del Paese del Silenzio da Asaka e Hiruga. I ragazzi del Team 7 hanno dato la caccia agli assassini di Sakuya, arrivando ad affrontare Hirua. Ma quando lo scontro si stava per accendere, Omoi avverte tutti dell'arrivo di Deepa.

A giudicare dall'anteprima, l'episodio 166 di Boruto: Naruto Next Generations sembra ricco d'azione; una puntata che i fan non dovrebbero assolutamente perdere. Dopo i ritardi causati dalla pandemia di coronavirus, le pubblicazioni della serie animata sono finalmente tornate con un buon ritmo e i fan della serie sembrano apprezzare. L'arco di Kara, uno dei più cruciali e rivoluzionarli, sembra essere stato apprezzato più nell'anime che nel manga. In quest'ultimo, la battaglia più cruciale per Boruto sta per cominciare.