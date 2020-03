Boruto: Naruto Next Generations: il Team 7 esibisce un nuovo attacco combinato

I protagonisti di Boruto se la sono vista brutta nell'ultima puntata dell'anime. Mentre cercavano di svignarsela dal Castello Hozuki, i membri del Team 7 sono stati bloccati da un bandito Mujina particolarmente abile, Tsukiyo, contro il quale hanno esibito un nuovo attacco combinato.

Tsukiyo li ha immediatamente costretti alla difensiva, utilizzando una variante inedita dello Shadow Jutsu capace di formare diversi cloni di Boruto e dei suoi compagni, dotati di tutte le loro rispettive abilità. Il Team 7 sembrava non avere più alcuna speranza per cercare la vittoria, ma grazie all'aiuto di Kokuri - che ha individuato i punti deboli dei cloni - il gruppo di ninja ne ha approfittato per scagliare una versione ancora più potente del Boruto Stream.

Mitsuki ha iniziato a turbinare del vento grazie al suo Jutsu, Sarada le ha dato manforte utilizzando lo Sharingan per copiare la sua abilità e, dopo aver accumulato una considerevole massa d'aria, le due hanno lanciato a tutta velocità Boruto che con un colpo secco ha steso Tsukiyo.

Nonostante il loro successo, il Team 7 è ben distante da una chiara vittoria contro i Banditi Mujina. Nei prossimi episodi i nostri dovranno vedersela con il vero capo della banda, Shojojii, che si è subito messo in mostra compiendo un omicidio a dir poco efferato, per fortuna censurato dallo staff dell'anime.

Il nuovo nemico di Boruto: Naruto Next Generations si è mostrato attraverso delle immagini ufficiali.

Quand'è stato l'ultimo episodio di Boruto che ha adattato un capitolo del manga?