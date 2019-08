Boruto: Naruto Next Generations, il team 7 è protagonista di un simpatico cosplay

Il Giappone è un paese noto per diverse manie, tra quelle famose di anime e manga, l'elettronica e i robot, il pachinko e i tombini personalizzati. Tra queste c'è anche una moda molto in voga tra i giovani e giovanissimi, ovvero quella del purikura. Degli appassionati di Boruto: Naruto Next Generations decidono di basarci un cosplay.

Cos'è il purikura? Una macchinetta per fototessere, come quelle che si trovano in metropolitana o altri luoghi particolari. Tuttavia, in Giappone, queste cabine si sono particolarmente evolute, permettendo di aggiungere effetti di ogni genere alle foto, spesso fatte in gruppo. Col tempo, sono diventate una vera e propria moda in Giappone e spesso sono usate da adolescenti che vogliono ricordare una particolare uscita con gli amici o partner.

Dei ragazzi hanno deciso di interpretare i tre protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations, ovvero Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha e Mitsuki, ma con un particolare: le foto scattate sono state fatte in un purikura. Come potete vedere nel tweet in calce di @Steakpresident, i ragazzi sono vestiti di tutto punto come gli eroi dell'anime, ma si sono lasciati prendere abbastanza la mano dai vari effetti inseribili sulle foto.

Cosa ne pensate di questa loro scelta? Nel nuovo arco narrativo dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations sono ricomparsi Urashiki e Sasuke.