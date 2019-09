Boruto: Naruto Next Generations, Temari e l'eredità di Shikadai

Da membro del clan Nara, Shikadai ha sempre fortemente utilizzato le famose tecniche dell'ombra. Ciò in passato ha portato a diversi screzi con la famiglia del padre, come già raccontato in alcuni episodi di Boruto: Naruto Next Generations dove Shikadai è entrato in conflitto con gli anziani del clan Nara.

Il chunin è ora però costretto a mettere nuovamente in gioco la sua doppia natura. Infatti, in Boruto: Naruto Next Generations episodio 123, Shikadai e Temari si sono trovati sulla strada di Urashiki Otsutsuki e delle sue marionette, le quali inseguivano Boruto e Shinki per mettere le mani su Shukaku. Il duo madre-figlio interviene e aiuta i due ragazzini nello scontro, ma Temari viene colpita da un veleno paralizzante e non può più combattere.

A quel punto, Shikadai si farà carico dell'eredità della madre e, utilizzando il ventaglio, sprigiona tutta la potenza di cui è capace con il suo chakra di tipo vento. L'attacco va a segno e la marionetta di Urashiki viene distrutta, permettendo al ragazzo di emanciparsi dall'essere un semplice membro del clan Nara. Tuttavia il pericolo non è ancora lontano, considerato che Urashiki ingaggerà uno scontro con Boruto e Shinki e i due ragazzi dovranno trovare un piano adeguato per poter scappare verso il Villaggio della Foglia.