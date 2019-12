Boruto: Naruto Next Generations: una tenera scena tra Sasuke e Sakura nell'episodio 135?

Dopo una parentesi dedicata all'approfondimento dei rapporti tra Naruto e i suoi amici durante l'adolescenza, al fine da permettere a Boruto di conoscere la difficile infanzia del padre. Gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, tuttavia, hanno ripreso a svolgere la trama proponendo il combattimento contro Urashiki.

Il discendente del Clan Otstsuki, dopo aver sbloccato il Rinnegan Blu che gli permette di osservare qualche secondo nel futuro, è riuscito a tenere testa a un ninja del calibro di Jiraya, riuscendo persino a ferirlo a una spalla. La situazione, che stava per volgere al peggio, ha costretto l'intervento di Sasuke per permettere ai propri compagni di salvarsi, pur perdendo i sensi nel gesto.

Soltanto il coraggio di Sakura, che ha messo a repentaglio la propria vita per una persona che teoricamente nemmeno conosce, è riuscita a trarre in salvo Sasuke. Dalle immagini che potete ammirare in calce alla notizia, infatti, una parentesi dell'episodio 135 di Boruto sarà dedicata a un momento tra i due personaggi, con Sakura che riposa tra le braccia di Sasuke. Quale occasione migliore di questa per permettere all'Uchiha di affrontare i sentimenti conflittuali che l'hanno accompagnato durante la saga, ma anche per comprendere meglio l'amore che l'allieva di Tsunade ha sempre provato per lui.

E voi, invece, che aspettative avete per la prossima puntata di Boruto: Naruto Next Generations? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.