Boruto: Naruto Next Generations, Tento prova una mossa disperata

Boruto: Naruto Next Generations è già da un po' di mesi entrato nell'arco narrativo dei Banditi Mujina. Se fino a pochi episodi fa eravamo in una fase ancora filler, con storie originali preparate per l'occasione, stavolta siamo nel pieno delle avventure dell'omonimo manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto.

Lo scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha visto Tento Madoka, figlio del daimyo del Paese del Fuoco Ikkyu Madoka, venire rapito da Shojoji, leader dei Banditi Mujina. Il tutto è stato possibile grazie alla tecnica proibita di Shojoji che gli ha consentito di replicare l'aspetto del maggiordomo di fiducia del ragazzo.

Tento capisce subito a cosa rischia di andare incontro ed è anche conscio del proprio valore. Per questo, grazie a uno shuriken che portava con sé, minaccia di togliersi la vita. Infatti, Shojoji non aveva intenzione di lasciar andare via il ragazzo vivo dopo aver ottenuto il riscatto dalla ricca famiglia feudale, pertanto Tento si punta l'arma alla gola per poi essere fermato dal nemico.

Nell'episodio 150 però Tento ha ancora un barlume di speranza dato da Boruto. L'arco narrativo dei Banditi Mujina proseguirà nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations ancora per pochi episodi prima di passare a una nuova fase.