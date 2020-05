Boruto: Naruto Next Generations, una teoria svela il legame tra Jiraya e Kashin Koji

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations si trova ormai alle porte di un punto di svolta, con la narrazione che ha subito una brusca accelerata attraverso una serie di rivelazioni sorprendenti. Eppure, vi è ancora un misterioso legame che attende ancora la sua definitiva risoluzione, quello tra Jiraya e Kashin Koji.

Tutti gli indizi trapelati finora, come la particolare reazione di Naruto ai movimenti di K.K., sembrano confermare la sottilissima linea che separa le due identità. Ma se effettivamente i due personaggi fossero legati da vincoli di sangue, come si spiegherebbe questo fenomeno? Un fan ha provato a dare una risposta alla domanda attraverso un'interessante teoria.

L'opinione più accreditata nella community, attualmente, ritiene che Kashin Koji e Jiraya siano legati dalla scienza. Quest'ultimo, o il suo corpo, si trova teoricamente ancora sul fondo della sorgente a seguito dello scontro con Pain che lo ha privato della vita. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, da allora nessuno ha recuperato i suoi resti e l'impresa potrebbe essere stata compiuta da Amado stesso nel tentativo di recuperare una porzione di DNA.

A confermare l'ipotesi in merito alle origini artificiali di K.K. arriva in soccorso un dialogo tra lo stesso ninja e Jigen, nel capitolo 45 di Boruto, in cui egli conferma di "essere stato creato appositamente per sconfiggere il leader dell'Organizzazione", sottolineando come essa sia l'unica ragione per cui esiste. E qualora Koji fosse realmente un erede genetico di Jiraya, è probabile che non possieda alcun ricordo del ninja leggendario e abbia assunto ormai un'identità totalmente diversa.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire definitivamente chi sia l'uomo mascherato. E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.