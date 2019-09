Boruto: Naruto Next Generations, il time-skip sta per arrivare?

L'inizio di Boruto: Naruto Next Generations non è qualcosa che può facilmente scappare dalla mente, quello scontro che sembra decidere l'intero futuro del mondo. Boruto, cresciuto e maturato, contro Kawaki, il suo amico e rivale. Dagli ultimi eventi del manga, forse, qualcosa si sta per muovere verso il fatidico momento.

Abbiamo finalmente scoperto la vera identità di Isshiki Otsutsuki, il compagno di Kaguya rimasto nell'ombra in attesa del momento propizio. Il temibile villain, infatti, ha utilizzato Jigen come una marionetta, costringendolo grazie alla propria volontà a fronteggiare Sasuke e Naruto, riuscendo persino a separarli. Tuttavia, il combattimento ha seriamente provato il contenitore di Isshiki, e per questo motivo si rende conto che il momento di Kawaki sta per arrivare.

Con questo colpo di scena, infatti, si chiude l'ultimo capitolo del manga uscito finora, lasciando trasportare le teorie una dietro l'altra. Secondo una possibilità non da escludere a priori, potremmo trovarci alla goccia che fa traboccare il vaso tra Naruto e Kawaki, la stessa che ci riporta al primo episodio, al loro fatidico combattimento. Ciò, inevitabilmente, porterebbe anche a un conseguente time-skip, in quanto il Boruto che vediamo nel primo capitolo è decisamente cresciuto rispetto all'attuale età. Che da questo momento in poi si avvii il percorso che conduca a quell'evento è probabile, seppur non ufficiale. Non ci resta, dunque, che attendere l'uscita del prossimo capitolo nel mese di ottobre per venire a conoscenza degli ultimi risvolti di Boruto: Naruto Next Generations.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima piega degli eventi? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro che trovate qua sotto.