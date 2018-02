Boruto: Naruto Next Generations, titoli e anticipazioni degli episodi di febbraio e marzo

Studio Pierrot ha recentemente svelato titoli e anticipazioni degli episodi diprevisti per il mese di febbraio e inizio marzo. Si tratta delle puntate numero 45, 46, 47 e 48 dell'anime sequel di Naruto Shippuden, tratto dal manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, con la supervisione diretta di Masashi Kishimoto.

Bando alle ciance, e vediamo quali sono titoli e trame dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, in onda sulle reti nipponiche tra mercoledì 14 febbraio e mercoledì 7 marzo: l'anime, già con l'episodio 44, si è addentrato in un nuovo arco narrativo che si svilupperà nel corso delle prossime puntate.

Boruto: Naruto Next Generations 45: "Memorie di quel giorno innevato"

Data : mercoledì 14 febbraio

: mercoledì 14 febbraio Trama: Shikadai fa amicizia con Ryogi giocando a shogi. Recentemente, tuttavia, Ryogi non si è presentato al solito luogo d'incontro. Shikadai non riesce a non preoccuparsi dello strano comportamento che Ryogi ha avuto in occasione del loro ultimo incontro, ma non ha modo di accertarsi di come si sente davvero l'amico. Intanto, Ryogi sembra tormentato da un ricordo che non riuscirà mai a dimenticare.

Boruto: Naruto Next Generations 46: "Operazione Notte Polare"

Data : mercoledì 21 febbraio

: mercoledì 21 febbraio Trama: Spinti dal gruppo Byakuya, un gruppo di persone protestano contro la Kaminarimon Company, che è di proprietà del padre di Denki. I ninja del villaggio vengono convocati per porre fine alla confusione, e ogni team viene assegnato a un differente gruppo manifestante. Shikadai, Inojin e Chocho (il Team 10) si recano presso la loro posizione, ma Shikadai nota qualcosa di strano sulla mappa e abbandona la formazione.

Boruto: Naruto Next Generations 47: "Essere un pezzo dello Shogi" (Letteralmente: "Il pezzo dello Shogi che si vorrebbe diventare")

Data : mercoledì 28 febbraio

: mercoledì 28 febbraio Trama: I Byakuya attaccano il laboratorio di Katasuke Tono, ricercatore della divisione scientifica. Shikadai e Boruto dividono i ladri in fuga che hanno rubato le armi scientifiche dei ninja che erano in fase di sviluppo. Però…

Boruto: Naruto Next Generations 48: "Il documentario Genin!"

Data : mercoledì 7 marzo

: mercoledì 7 marzo Trama: sconosciuta.

Appuntamento, dunque, a mercoledì 14 febbraio con l'episodio 45 di Boruto, il primo di questa nuova tornata di spoiler.