Boruto: Naruto Next Generations, titoli e anticipazioni delle puntate di marzo e aprile

Studio Pierrot ha rilasciato le anticipazioni e i titoli degli episodi dell'anime diche saranno trasmessi tra metà marzo e inizio aprile. Sta per debuttare, finalmente, l'arco narrativo dedicato all'esame di selezione dei Chunin e all'avvento di Momoshiki e Kinshiki Ootsutsuki.

Bando alle ciance, e diamo uno sguardo ai titoli e alle trame degli episodi 49, 50, 51 e 52 di Boruto: Naruto Next Generations, che verranno messi in onda rispettivamente il 14 marzo, il 21 marzo, il 28 marzo e il 4 aprile - tutti, come sempre, di mercoledì.

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio 49

Titolo: Wasabi e Namida

Wasabi e Namida Data : mercoledì 14 marzo

: mercoledì 14 marzo Trama: la zia di Boruto, Hanabi Hyuga, è il capitano della Squadra 15, composta da tre ragazze di nome Sumire, Wasabi e Nabida. La Squadra 15 ha ricevuto la missione di catturare tutti gli animali che sono scappati da una riserva naturale, dopo che qualcuno ha aperto le gabbie. Ma, dopo essere state scelte per l'incarico, Wasabi e Namida iniziano a discutere.

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio 50

Titolo : Riunione di raccomandazione per l'esame di selezione di Chunin

: Riunione di raccomandazione per l'esame di selezione di Chunin Data : mercoledì 21 marzo

: mercoledì 21 marzo Trama: L'Esame di Selezione dei Chunin si tiene per valutare tutti i genin provenienti dai Villaggi Nascosti per riunirli e qualificarli. Nel Villaggio della Foglia, gli ex allievi del Maestro Ebisu - Konohamaru, Udon e Moeki, stanno discutendo tra loro sulla possibilità di candidare i loro rispettivi team, poco prima che gli esami comincino.

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio 51

Titolo : Il compleanno di Boruto

: Il compleanno di Boruto Data : mercoledì 28 marzo

: mercoledì 28 marzo Trama: Dopo che Boruto ha sentito vociferare su un giovane genin in compagnia di suo padre, e visto che Naruto non era presente ai festeggiamenti per il suo compleanno, il giovane si sente arrabbiato e solo. In questo lasso di tempo, Boruto e il suo team ricevono una missione che consiste nel catturare una banda di ladri di treni che si nascondono nei pressi di una città situata ai confini della Terra del Fuoco.

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio 52

Titolo: L'ombra di Sasuke

L'ombra di Sasuke Data : mercoledì 4 aprile

: mercoledì 4 aprile Trama: ignota.

Nonostante non ne conosciamo la sinossi, immaginiamo che l'episodio 52 segni definitivamente l'inizio dell'arco narrativo con Momoshiki e Kinshiki, con la missione segreta di Sasuke ai piedi di un castello abbandonato del clan Kaguya.