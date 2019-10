Boruto: Naruto Next Generations, il toccante dialogo tra Boruto e Sasuke

Ebbene sì, alla fine Boruto tornerà indietro nel tempo, all'epoca in cui il padre è ancora giovane e un aspirante sognatore. La prossima tranche di episodi di Boruto: Naruto Next Generations, infatti, tratterà tematiche diverse rispetto a quanto visto finora, proponendo una saga originale e particolare.

Un arco narrativo dedicato all'incontro tra un giovane Naruto e Boruto è un progetto molto ambizioso, sulla carta per impedire che il clan Otsutsuki riesca a impadronirsi della volpe a nove code. A conti fatti, l'evento crossover per festeggiare il 20° anniversario del franchise è molto rischioso, seppur con parecchie carte da giocare a suo favore. La curiosità del figlio dell'hokage è alle stelle, consapevole di poter conoscere molto presto più informazioni riguardo la vita del padre quando aveva la sua età, nella speranza che la situazione possa giovare al loro rapporto.

Per ultimare i preparativi del viaggio nel tempo, Sasuke sta preparando Boruto circa coloro che incontreranno una volta tornati nel passato. Il siparietto creato dal dialogo, tuttavia, è risultato anche molto toccante, poiché in tutte le foto mostrate al piccolo ninja l'Uchiha non appare mai. L'ingenuità del ragazzo, infatti, lo porta a immaginare motivi assurdi per la quale Sasuke non sia presente, quando in realtà si trovava nel suo viaggio alla ricerca di Itachi per vendicarsi.

Il toccante momento di dialogo, dunque, è solo uno dei teneri momenti della saga, proprio come abbiamo visto recentemente con la lettera di Sarada. Infatti, Boruto deve ancora conoscere la dura realtà del padre nella sua gioventù, per questo è lecito aspettarsi un arco narrativo molto più profondo di quello che sembra.