Boruto: Naruto Next Generations, il toccante momento tra Naruto e Boruto

Subito dopo, veniamo catapultati a un momento di intensa emozione con un piccolo monologo di Boruto , in grado di scuotere gli animi degli appassionati che hanno condiviso in rete la loro tristezza. Infatti, in calce alla notizia, vi riportiamo alcuni dei commenti provenienti dall'ultimo capitolo, dove i fan hanno manifestato le proprie reazioni a caldo sullo spiacevole avvenimento. Tuttavia, è lecito aspettarsi che, da questo singolo momento in poi, Boruto: Naruto Next Generations inizierà realmente a fare sul serio , proponendo una seconda parte della storia tutta da scoprire.

A conti fatti, Isshiki Otsutsuki è la minaccia più grande della storia , soprattutto adesso che Naruto è stato sigillato in un'altra dimensione. Infatti, l'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations non si è per nulla risparmiato, nemmeno in un toccante momento riguardante Boruto e il padre.

Naruto's reaction because Boruto might be in danger 😥 pic.twitter.com/0G0P3VEfxa — TAYUNI (@tayuniyunichan) September 21, 2019

Just looking at these 2 panels made me cry. Boruto Uzumaki’s tragic story begins now! The “peace” that Naruto fought for years is... is just... gone... pic.twitter.com/310CPIwE5T — Shadow Kage (@_shadowkage) September 20, 2019

Naruto is sealed by Jigen. Naruto and Sasuke unable to defeat him, maybe Naruto will not appear in the manga for a long time, which reminds us that at the beginning of the manga Boruto said: but in the beginning short while pic.twitter.com/Kk2bHhOB09 — ♡𝐔𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐩𝐚𝐢♡ (@lilnativegirll) September 23, 2019

Jojo’s reference in the latest chapter of Boruto [MANGA SPOILERS] pic.twitter.com/oCVt1iEk8K — 👑ante (@bigmeatdantz) September 24, 2019

"Don't die Naruto!" ~ Sasuke#BorutoCH38 #borutomanga pic.twitter.com/UDqZtMA0K7 — AG_T (@AdgelT) September 21, 2019

I think I understand why Kawaki n Boruto are gonna fight now, this chapter made it make sense, Boruto manga comin in hot as always pic.twitter.com/ABCXgGFxjY — Zoro-Jurou スタン read Spy X Family (@LuffyG0at) September 20, 2019

Naruto the goat😢😢 I’ll miss him!! — Nick (@KonohaCrew) September 20, 2019

Idgaf BORUTO Manga is str8 up 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Every Naruto fan who wants more should be reading it! pic.twitter.com/ep1ZFbKIXy — ForNEVERWorld (@ForneverWorld) September 20, 2019