Boruto: Naruto Next Generations, torna Neji! Ecco immagini e sinossi dell'episodio 130

L'occasione per mostrare personaggi di Naruto che per tanti motivi non possono apparire di Boruto: Naruto Next Generations è arrivata con questo nuovo arco narrativo. Lo Studio Pierrot ha programmato una saga che ha lanciato nel passato Boruto per riportarci alla Konoha di venti anni prima per celebrare l'anniversario di Naruto.

Nell'episodio 129 di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo rivisto Jiraiya, ma la puntata della prossima settimana promette già di introdurre alcuni dei genin più famosi, tra cui Neji Hyuga. Il cugino di Hinata e amico/rivale di Naruto apparirà nell'episodio intitolato "Genin, uniti!" e permetterà a Boruto di conoscere uno dei personaggi più importanti della storia.

I primi fermo immagine tratti dall'episodio 130 di Boruto: Naruto Next Generations ci mostrano, oltre Naruto, anche Konohamaru e Neji da giovani, oltre a una scena dove Hinata arrossisce dopo che Naruto le si avvicina troppo. La sinossi è la seguente: "Boruto passa del tempo con la versione da giovane del padre Naruto?! All'inizio le cose erano strane, ma i due iniziano man mano ad affiatarsi - come se Boruto avesse trovato uno spirito affine? Ma proprio in quel momento, Boruto viene influenzato dai genin di Konoha. Si muoverà grazie a loro?!"

L'episodio 130 andrà in onda domenica 27 ottobre e permetterà a Boruto di conoscere altre persone come il proprio maestro Konohamaru e lo zio Neji, morto prima che Boruto nascesse, quando erano ancora giovani.