Boruto: Naruto Next Generations: tradimenti e risvegli nel capitolo 45

La missione del Team 7 è finalmente compiuta e i nostri eroi sono di ritorno a Konoha dopo aver messo a repentaglio le proprie vite. Ad ogni modo, il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente disponibile alla lettura -gratuitamente e legalmente- su Manga Plus.

Dopo aver mandato in visibilio i fan con il capitolo 43, che ha mostrato tutta la potenza di Boruto sotto il controllo di Momoshiki, l'ultimo numero allenta i toni. La missione è stata completata con successo e il Settimo Hokage è finalmente tornato al Villaggio della Foglia.

Il nuovo capitolo, infatti, si apre in ospedale, con il risveglio di Naruto a seguito degli avvenimenti che hanno portato il nuovo team 7 a un raid in un'altra dimensione per sconfiggere Boro. Mentre Boruto si appresta a raggiungere Kawaki, anch'esso ricoverato in ospedale, per avvertirlo sul risveglio del padre, nel frattempo Naruto e Shikamaru discutono sul pericolo di Jigen che può raggiungere Konoha in qualsiasi momento grazie al potere del karma sui due giovani ninja.

Intanto, da qualche altra parte, Koji Kashin e Amado stanno tramando un piano segreto, ma vengono intercettati da Delta che, preoccupata di un ammutinamento, tenta invano di fermare i due. Dopodiché, Amado viene spedito nei pressi di una muraglia.

Anche Sarada, a seguito della battaglia, è stata costretta al ricovero in ospedale, e al suo risveglio si trova circondata da Sasuke e Sakura. La giovane Uchiha non perde tempo a rivelare al padre ciò che è accaduto a Boruto durante la battaglia, ovvero il controllo di Momoshiki. Anche Mitsuki è preoccupato, e privatamente con Sasuke discute sugli avvenimenti all'interno della dimensione alternativa. Pare, infatti, che il karma non sia altro che un modo per permettere ai membri del Clan Ohtsutsuki di resuscitare, e tale destino pare appartenere sia a Boruto che a Kawaki e Jigen.

Le attenzioni si spostano nuovamente nei pressi di Konoha, dove i membri del Team Moegi si stanno allenando insieme. Improvvisamente, Amado appare e prende in ostaggio Shikadai al fine di poter discutere con Shikamaru. Quest'ultimo gli passa Naruto e, con un grande colpo di scena, Amado gli rivela le sue intenzioni: disertare l'Organizzazione Kara per passare dalla parte del Villaggio della Foglia e rivelare ogni informazione in suo possesso.

Boruto: Naruto Next Generations tornerà con il capitolo 45 il prossimo 20 aprile.