Boruto: Naruto Next Generations, ecco il trailer dell'adattamento di Konoha Shinden!

Imperversano a tutta energia le avventure dei nostri eroi, protagonisti di un'ultima saga che li ha messi a dura prova per via del Sigillo Maledetto. Con un attimo di tregua, i prossimi episodi dell'anime sposteranno il loro centro delle attenzioni sulla light novel di Naruto Shinden, il romanzo incentrato sulla Giornata della Famiglia.

Stiamo, dunque, per prendere finalmente visione di un arco narrativo che sembra essere estremamente interessante, che già per merito delle sinossi dei primi nuovi episodi dell'anime ci forniscono un quadro generale sulla saga che ci apprestiamo a guardare. Pare che la figlia di Asuma e Kurenai, ovvero Mirai Sarutobi, sarà protagonista in una missione speciale insieme a Gai e Kakashi.

Non sappiamo per quanti episodi questo arco narrativo ci allontanerà dagli eventi principali di Boruto: Naruto Next Generations, ma siamo certi che ci sono tutte le carte in regola per poter ammirare delle puntate sensazionali. Inoltre, a proposito dei nuovi episodi, è disponibile dalle ultime ore il nuovo trailer promozionale dedicato a Konoha Shinden, che potete guardare in cima a questa pagina. Il breve video, di circa 35 secondi, non mostra moltissimo, ma mette le basi per un interessante sviluppo a fronte di personaggi che sono tanti amati nell'opera di Masashi Kishimoto.

Staremo a vedere cosa sarà in grado di darci questa serie, che non vediamo l'ora di iniziare ad ammirare per poterne tirare le somme. Infine, vi invitiamo a recuperare le informazioni sull'arco narrativo di Konoha Shinden nella nostra news, per farvi trovare pronti al nuovo corso degli eventi.