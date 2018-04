Boruto: Naruto Next Generations, un trailer annuncia l'inizio degli Esami dei Chunin

Da alcune settimane, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha dato il via all'arco narrativo dell'Esame di Selezione dei Chunin. Per l'occasione, Studio Pierrot ha pubblicato un breve teaser che annuncia l'inizio dei tanto paventati esami - e, con sessi, la saga che vede il ritorno degli Ootsutsuki.

Il video è stato caricato sul sito ufficiale dello staff di produzione di Boruto: Naruto Next Generations. Ricordiamo che l'arco narrativo degli Esami di Selezione dei Chunin, oltre a rappresentare la saga di apertura del manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi, fu narrata da Masashi Kishimoto nell'ultimo film del franchise di Naruto (ovvero Boruto - Naruto The Movie), ma il materiale della pellicola verrà riadattato anche dall'anime televisivo, che verrà arricchito di dettagli e scene inedite per raccontare qualcosa di nuovo anche a chi ha già visto il film.

Protagonisti del video di Boruto sono proprio i tre nuovi protagonisti della nuova generazione insieme ad alcuni loro compagni: Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki, Shikadai, Inojin e Chocho. I ragazzi dialogano direttamente con i loro padri - rispettivamente, quindi, Naruto, Sasuke, Orochimaru, Shikamaru, Sai e Choji - a proposito degli esami di selezione.

Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, il numero 55, verrà trasmesso in Giappone mercoledì 25 aprile, ma sarà l'ultimo dell'attuale messa in onda: a partire dal 56, infatti, la serie cambia slot nel palinsesto di Fuji TV, passando al giovedì.

Cliccando sul link che vi indichiamo di seguito, potete ammirare il trailer di Boruto sugli esami Chunin.