Boruto: Naruto Next Generations, trapela la pagina a colori del capitolo 40

L'attesa nei riguardi del prossimo numero di Boruto: Naurto Next Generations si fa sempre più viva. In rete, infatti, i fan hanno già iniziato la caccia ai primi leak del capitolo 40 che, salvo imprevisti, promette interessanti risvolti. Nel frattempo, è trapelata in rete la pagina a colori del nuovo numero del manga.

Mentre la community dibatte sul prossimo Hokage, qualora Boruto e Kawaki non riuscissero a salvare Naruto, gli insider sono già in moto per racimolare ogni singola tavola del capitolo 40. Su Reddit, nelle ultime ore, è stata diffusa infatti la cover a colori che accompagnerà il nuovo numero di Boruto: Naruto Next Generations.

L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, raffigura lo sguardo penetrante di Sarada e Mitsuki. Stando alle attuali poche informazioni sul capitolo che, salvo smentite, è intitolato "Jutsu dell'Invisibilità", probabilmente riferito ai poteri di Boro, si concentrerà sul supporto del Team 7 contro la minaccia che sta impedendo il salvataggio del settimo Hokage. La squadra, con la neo aggiunta di Kawaki, ce la metterà tutta in un nuovo straordinario combattimento.

In attesa dei primi spoiler, vi rimandiamo all'analisi del capitolo 39 di Boruto: Naruto Next Generations, per ripassare gli ultimi eventi della narrazione prima di riprendere le sorti della storia. E voi, invece, cosa ne pensate della particolare pagina a colori? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina.