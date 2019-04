Boruto: Naruto Next Generations, ecco la trasformazione completa di Jugo

L'attuale arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations si sta concentrando sul ritorno di uno dei personaggi già apparsi durante Naruto Shippuden. Jugo è uno dei personaggi chiave della nuova storia ed è stato coinvolto in misteriosi e pericolosi esperimenti con il sigillo maledetto. L'episodio 103 di Boruto continua lo scontro con Tosaka.

La Pasqua naturalmente non ha fermato le trasmissioni giapponesi, né tantomeno le avventure del ninja biondo figlio di Naruto. La sinossi e le immagini di Boruto: Naruto Next Generations episodio 103 ci avevano già preparati a uno scontro tra due mostri: Tosaka e Jugo, entrambi mentre utilizzavano al massimo la trasformazione del sigillo maledetto. Nel video che potete vedere in alto alla notizia, c'è proprio un estratto di questo combattimento.

Tosaka attiva il sigillo maledetto e si trasforma in un essere mostruoso e obbliga Jugo a cedere anch'egli al potere così da avere la forza per rispondere agli attacchi. Con questo nuovo potere, l'ex membro di Taka impiega veramente poco tempo a distruggere il nemico: dopo un primo colpo che ha rotto la difesa di Tosaka, gli basta una breve scarica di diretti per mostrare la sua superiorità. Infine, a Jugo basta un solo ulteriore pugno per mettere al tappeto l'avversario, sfruttando poi la sua capacità per rimuovere tutto il chakra del sigillo dal corpo di Tosaka.

Dal prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, la storia lentamente passerà a focalizzarsi su un altro personaggio.