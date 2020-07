Boruto: Naruto Next Generations, Tsunade è stata 'depotenziata' secondo i fan

Dopo la conclusione di Naruto, Shueisha e Studio Pierrot non sono rimasti a guardare e hanno sfruttato il finale del manga ideato da Masashi Kishimoto per lanciare innanzitutto il film Naruto the Last e poi il lungometraggio dedicato a Boruto, che ha lanciato l'omonima saga. Considerata l'ambientazione, i vecchi personaggi sono spesso riapparsi.

Ciò sta accadendo sia nel manga che nell'anime, i quali ci stanno mostrando a che punto è l'abilità di quei ninja che ci hanno accompagnato per così tanti anni. Molti fan di Naruto lamentano però che in Boruto: Naruto Next Generations ci siano stati vari depotenziamenti a quei mostri sacri che un tempo erano in grado di lanciare attacchi esagerati e creare distruzione ovunque.

Ma i fan della pagina Instagram TeamOtakuUK ha lanciato un nuovo dubbio: secondo i ragazzi che gestiscono la pagina, a subire un depotenziamento non è stato Naruto o Sasuke, ma Tsunade Senju. L'ex Hokage ormai vicina ai settant'anni appare ancora come una ragazza grazie alla sua capacità ninja di usare il chakra per mantenere il suo stato fisico, eppure una cosa sembra cambiata dai tempi di Naruto.

Parliamo del suo prorompente seno che è sempre stato un suo aspetto conosciuto. Come si può vedere nel collage di foto in basso, la sua prosperosità era ben visibile in Naruto, mentre in alcune immagini degli episodi di Boruto: Naruto Next Generations sembra essere diventata piatta come una tavola. Una cosa simile è accaduta a Hinata, anche se in misura minore. Potete comunque ricordare della bellezza e e del seno di Tsunade col cosplay di Kaho Shibuya oppure con l'aiuto della prorompente Mariza Scheid.