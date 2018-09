Boruto: Naruto Next Generations, tutti i dettagli sull'episodio 73

Andiamo alla scoperta di cosa accadrà nell'episodio 73 di Boruto: Naruto Next Generations, che porterà avanti l'arco narrativo dedicato a Mitsuki, che sembra essere misteriosamente scomparso dal Villaggio della Foglia.

Di seguito, direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, possiamo leggere le anticipazioni sul titolo e sulla trama del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations. Il titolo sarà: "Dall'altro lato della luna".

"Boruto si infiltra in un laboratorio di ricerca di Orochimaru!

Con l'aiuto di Sarada, Boruto è riuscito a infiltrarsi nel laboratorio di ricerca di Orochimaru. Qui incontra proprio Orochimaru, e il giovane viene a conoscenza di qualcosa di scioccante!

Konohamaru questa settimana: voglio partecipare alla missione di ricerca di Mitsuki!

Konohamaru non si fida di Orochimaru, che un tempo fu causa della morte di suo nonno Hiruzen. Mitsuki è il figlio del suo nemico, ma al tempo stesso è un suo prezioso allievo. Quando si mette sulle tracce di Mitsuki, viene tuttavia rimosso dalla missione!"

Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations debutterà in simulcast su Crunchyroll giovedì 13 settembre. Tuttavia, molto presto, l'anime di Studio Pierrot subirà un nuovo cambio di messa in onda.



Come si evolverà l'attuale arco narrativo? E quali conseguenze avrà su Mitsuki e sulla squadra 7, guidata da Konohamaru Sarutobi?