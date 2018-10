Boruto: Naruto Next Generations, tutti gli episodi di ottobre - novembre 2018!

Dopo una breve pausa, la serie animata Boruto: Naruto Next Generations ritorna questa settimana occupando la fascia oraria delle 17.30 di ogni domenica. Domani, 7 ottobre 2018, andrà in onda il 76° episodio con una nuova opening della band Brian the Sun ed una ending composta dal gruppo musicale Hitorie.

Recentemente è stato svelato il piano degli episodi di Boruto: Naruto Next Generations per i mesi di ottobre e novembre 2018. Vediamo tutti i titoli e le trame delle puntate di questo arco dedicato a Mitsuki:

Episodio 77: A Powerful Enemy, Garaga’s Fierce Assault! (14 ottobre 2018)

Determinato a mettere le mani sul Gekirin usando qualsiasi mezzo necessario, Boruto si allea con gli altri per cercare di mettere in angolo Garaga. Ma l'abilità dell'enorme serpente di individuare con precisione la posizione dei suoi avversari e la capacità di trasformarli in pietra, costringe Boruto a una dura battaglia. In mezzo allo scontro, il giovane ninja e i suoi amici, memori di una stranezza nel movimento di Garaga, mettono in atto una strategia che permette loro di ingannare la bestia colossale. Grazie a questa vittoria, Boruto avanza una proposta a Garaga.

Episodio 78: Each and Every Expectation (21 ottobre 2018)

Mitsuki è trattenuto dai ninjia del Villaggio della Roccia Kokuyo, Sekiei e altri, diretti verso la loro terra natale. Anche Boruto e il gruppo decideranno di avanzare verso il Paese della Terra, dopo aver ricevuto informazioni più precise dal Saggio del Serpente Bianco in merito alla posizione di Mitsuki

Episodio 79: Meeting Again, Mitsuki…!! (28 ottobre 2018)

Boruto e il suo gruppo si lanciano all'inseguimento di Mitsuki è Kokuyo. Quest'ultimo si rivelerà in grado di sconfiggere il jonin incaricato dal Villaggio Nascosto della Foglia di cercare Mitsuki e dominare Boruto e gli altri. In qualche modo riescono a sconfiggere Kokuyo e finalmente il gruppo si riunisce con Mitsuki, ma ...... !?

Episodio 80: Mitsuki’s Friends (4 novembre 2018)

Mitsuki, dopo uno scambio di battute, rifiuta di tornare al villaggio con i suoi amici, decidendo di continuare con il gruppo di Kokuyo. Durante questo viaggio, Sekiei si e le sue condizioni paiono peggiorare sempre più. Per aiutare Sekiei, sofferente, Kokuyo si offre di riaccompagnarlo dai suoi amici. In quest'occasione Sekiei chiederà a Mitsuki di insegnargli quacosa di più sugli esseri umani. Nel mentre, Kurotsuchi, il quarto Tsuchikage, decide di andare a far visita a suo nonno, Onoki, anch'egli afflitto da problemi salute. Tuttavia viene attaccata da un gruppo di persone non identificate.

Boruto: Naruto Next Generations, adattamento del manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, è realizzato dallo Studio Pierrot a partire dal 2017. L’anime è disponibile sottotitolato su Crunchyroll.