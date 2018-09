Boruto: Naruto Next Generations, una nuova key visual per l'anime

Lo Studio Pierrot ha diffuso in Rete una nuova key visual per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations, in seguito alla messa in onda dello speciale televisivo da un'ora durante il quale sono stati trasmessi due episodi di fila.

Ci riferiamo, in particolare, alle puntate numero 74 e 75 della serie disponibile in simulcast su Crunchyroll, intitolate rispettivamente "Il nemico è l'Ino-Shika-Cho" e "Dure prove alla Caverna dei Draghi".

Lo staff dell'anime ha diffuso sui social il nuovo poster per ringraziare tutti i fan che hanno visionato gli ultimi due episodi. Ricordiamo, però, che Boruto: Naruto Next Generations si fermerà per alcune settimane per tornare il 7 ottobre: la nuova messa in onda segnerà anche il secondo cambio di timeslot nel palinsesto televisivo giapponese.

L'anime, infatti, si sposterà dalla trasmissione del giovedì alla messa in onda domenicale. Già in precedenza la serie aveva cambiato programmazione, poiché lo schedule originale la prevedeva il mercoledì.

Di seguito la sinossi dell'episodio 76:

L'Eremita Serpebianca ordina a Boruto e Sarada di recuperare il "Gekirin" da un serpente di nome Garaga. Quest'ultimo si presenta ai ragazzi proprio mentre stanno esplorando la Caverna dei Dragi, sfruttando la sua stazza e la sua ferocia per metterli alle strette. Inanto, Moegi della Squadra 10 fa rapporto al Villaggio della Foglia. Stando alle sue parole, sembra la scomparsa di Mitsuki sia collegata a un individuo che ha trafugato informazioni top-secret.