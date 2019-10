Boruto: Naruto Next Generations: vediamo le conseguenze della scomparsa di un personaggio

Come abbiamo potuto leggere nel capitolo 39 di Boruto: Naruto Next Generations, l'opera sequel del manga di Masashi Kishimoto ha riservato numerose sorprese ai fan: una fra queste è la scomparsa di uno dei ninja più forti presenti nella serie.

La sfida tra Naruto, Sasuke e Jigen infatti si è risolta con una grave sconfitta per i due personaggi originari di Konoha: il padre di Boruto è stato imprigionato dal leader di Kara, mentre il suo amico ed ex rivale è rimasto gravemente ferito. Come potete immaginare è un momento molto delicato per gli abitanti del celebre Villaggio della Foglia, che ha perso così uno dei suoi difensori più importanti e il suo hokage.

Ora gli abitanti di Konoha devono decidere se eleggere un nuovo leader o se aspettare che il team guidato da Boruto riesca a salvare Naruto. Nel frattempo Shikamaru rivela di non fidarsi completamente dell'ex abitante di Kara, temendo di trovarsi di fronte ad una spia degli avversari. Ovviamente nessuno del Team 7 ha intenzione di abbandonare l'attuale capo del villaggio, così si organizza subito una missione di recupero. Adesso che la leadership di Konoha è stata dimezzata, come si comporteranno i ninja della foglia? Non resta che aspettare i prossimi capitoli del manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, in cui i fan di vecchia data dell'opera sperano di rivedere Shikamaru in Boruto: Naruto Next Generations.