Boruto: Naruto Next Generations, vediamo la cotta di Konohamaru nella nuova preview

Il nipote del Terzo Hokage è uno dei personaggi presenti da più tempo nell'universo creato da Masashi Kishimoto, Naruto. Nel suo sequel, Boruto: Naruto Next Generations, abbiamo assistito al ritorno di un Konohamaru più maturo e cresciuto, che è passato da essere una peste per il villaggio ad un insegnante, mentre aspira al ruolo di Hokage.

Tuttavia, sembra che il giovane ninja abbiamo trovato un ostacolo che potrebbe rallentare la sua corsa verso la carica tanto desiderata: la giovane Yoimura Lemon. Alcuni giorni fa abbiamo avuto occasione di venire a conoscenza dell'aspetto della nuova cotta di Konohamaru, che sapevamo sarebbe apparsa nel prossimo episodio 116 in arrivo il 21 luglio.

Tuttavia, dopo l'episodio 115 di Boruto: Naruto Next Generation, che ha visto Kakashi alle prese con il ruolo di insegnante per il Team 25, è stata mostrata la preview, che potete trovare all'interno della notizia, del seguente episodio, che ci ha mostrato la bellissima Lemon in movimento.

Sappiamo che l'episodio 116 sarà intitolato "Konohamaru e Lemon", mentre il seguente 117, che seguirà le vicende di quello precedente, si chiamerà "Il segreto di Lemon". Non ci resta quindi che aspettare il prossimo 21 luglio, mentre qui di seguito vi lasciamo la sinossi dell'episodio in questione:

"Un giorno, Boruto e Sarutobi Konohamaru salvano una giovane donna, Yoimura Lemon, mentre seguita da qualcuno. Lemon dice di essere venuti in visita al Villaggio delle Foglia per un giro turistico. Indossa costosi ornamenti per capelli e sembra essere una donna ingenua e innocente. Dopo aver sentito della storia di Lemon, Boruto e Konohamaru decidono di scortarla e portarla a fare una passeggiata nel villaggio. Lemon riceve così informazioni da loro e si diverte mentre visita il villaggio. Konohamaru inizia provare interesse nei confronti di Lemon, dal momento che è molto spensierata."