Boruto: Naruto Next Generations, ecco la vera forma di Ishiki Ostustuki

L'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha letteralmente fatto eccitare gli appassionati di tutto il mondo, per merito di una trama che sta entrando nel vivo e per merito di Amado che sta fungendo da catalizzatore a tutte le nuove scoperte che i nostri eroi e noi lettori con loro stiamo facendo.

Se già i precedenti capitoli si erano rivelati davvero interessanti, grazie a tutte le informazioni che abbiamo acquisito sul Clan Otsutsuki e sul Karma che Boruto e Kawaki portando sul loro corpo, il 47 non è stato da meno. Amado ha continuato a spiegare come gli Otsutsuki non siano altro che alieni che hanno raggiunto l'immortalità tramite una tecnica di resurrezione insolita, ma davvero efficace.

Tutto questo mentre, nella base segreta di Kara, il mascherato Kojin Kashin sta portando avanti una battaglia all'ultimo sangue contro il capo Jigen. È stato proprio grazie a questo duello che abbiamo potuto assistere a due grandi eventi. Da una parte abbiamo scoperto che Kashin, come sospettavamo, altro non è che un clone di Jiraiya, dall'altra invece abbiamo assistito, finalmente, alla resurrezione di Isshiki.

Questi, costretto con le spalle al muro da un agguerrito Kojin, è stato spinto a dare il via al processo di resurrezione prendendo, una volta per tutte, il sopravvento sulla coscienza del monaco Jigen. Il ritorno in carne e ossa di Isshiki ci ha permesso di dare un primo sguardo all'aspetto del temibile villain, che potete vedere dalla foto in calce all'articolo, alla particolarissima forma del suo Sharingan e anche al pieno potere della sua abilità di rimpicciolimento degli oggetti inanimati chiamata Sukunahikona.

Se avete letto il manga, allora conoscete già la tecnica dal combattimento avvenuto tra Jigen e Naruto e Sasuke. Tuttavia, con la resurrezione completata, l'abilità dell'alieno si è rivelata ancora più temibile.

