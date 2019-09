Boruto: Naruto Next Generations: il Villaggio della Foglia è in pericolo

In attesa del ritorno di Sasuke, i fan di Boruto: Naruto Next Generations devono ancora assistere alle difficoltà del protagonista. Infatti ormai Boruto e Shinki sono stati raggiunti dal pericoloso Urashiki Otsutsuki, il quale vuole mettere le mani sulla bestia a una coda Shukaku.

Quest'arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sta durando da diversi episodi e ha visto il coinvolgimento di Boruto nella lotta contro Urashiki. L'antagonista vuole assorbire il chakra del cercoterio, ma ora deve affrontare Boruto e Shinki dopo essersi sbarazzato di Temari e Shikadai rubando il loro chakra.

Shinki e Boruto fanno fronte comune per trovare una strategia e fermare Urashiki, oltre che salvare Shukaku ancora rinchiuso in forma chibi nella giara per la cerimonia del tè. Il figlio dell'attuale Hokage riesce a pensare a un modo per far arrivare Shinki sano e salvo a Konoha.

Boruto insiste nel voler fare da esca, sfruttando la tecnica della moltiplicazione del corpo in combinazione con la tecnica della trasformazione, in modo tale da guadagnare tempo per Shinki. Ormai il disastro è sempre più vicino al Villaggio della Foglia e i due ninja sanno inoltre che potrebbero dover lasciare i loro alleati in pasto al nemico. Come proseguirà questa avventura di Boruto: Naruto Next Generations?