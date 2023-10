Boruto: Naruto Next Generations, quanti sono i volumi totali e quando escono in Italia?

Si sta già parlando del capitolo 3 di Boruto: Two Blue Vortex, la nuova serie con il giovane ninja biondo che ha sostituito la precedente. Chi però segue il manga tramite l'edizione italiana, deve attendere i ritmi della pubblicazione di Panini Comics, che è a buon punto, ma quanto manca effettivamente?

Quanti volumi ha in totale Boruto: Naruto Next Generations? La prima serie si conclude con il capitolo 80, che corrisponde anche alla fine del volume 20. La prima parte del manga consta quindi di 20 volumi tondi tondi, ai quali poi verranno aggiunti quelli della seconda parte, Boruto: Two Blue Vortex. Ma quanto manca per finire la serie in Italia, invece?

Il numero 19 è già stato pubblicato da Panini Comics a fine agosto 2023, manca quindi un solo volume per terminare la storia di Boruto: Naruto Next Generations. In attesa dell'annuncio di Boruto: Two Blue Vortex che potrebbe anche arrivare al Lucca Comics and Games 2023, essendo praticamente una formalità per la casa editrice, chi segue il manga in Italia sta per veder conclusa la prima parte.

Infatti il volume 20 di Boruto: Naruto Next Generations verrà proposto in fumetteria ed edicola il 9 novembre 2023, senza contare che potrebbe venir presentato in anticipo rispetto ai tempi proprio alla manifestazione lucchese sui fumetti che si terrà tra fine ottobre e inizio novembre 2023. Sta quindi per terminare una fase importante della vita di Boruto Uzumaki, il protagonista che ha accompagnato i lettori in tante storie nel corso degli ultimi cinque anni.