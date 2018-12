Boruto: Naruto Next Generetions, alcune teorie sull'identità di Koji Kashin

Andiamo a vedere quali sono le ipotesi che si sono fatte strada per quanto riguarda Koji Kashin, il misteriosissimo personaggio protagonista degli ultimi capitoli del manga di Boruto: Naruto Next Generetions. Che sia legato ad alcuni tra i più grandi ninja del passato?

Parte del fascino di una serie come quella di Boruto: Naruto Next Generetions è sicuramente nel fatto di fare parte di una cosmologia più ampia, di un flusso temporale più profondo, quello creato con le due serie originali da Masashi Kishimoto. Ed è per questa ragione che, quando appare un nuovo personaggio, si cerca immediatamente un collegamento, un dettaglio, che possa legarlo al folklore già conosciuto dai fan.

Si tratta precisamente di quello che è successo con il personaggio di Koji Kashin, il misterioso membro dell'organizzazione Kara che tanto sembra legato al Villaggio della Foglia. Il guerriero, che indossa la maschera e porta i capelli (bianchi) legati, ha dato conferma di tali sospetti negli ultimi capitoli, in cui supera senza difficoltà la barriera eretta sul perimetro del villaggio per controllare che nessuno il cui chakra sia sconosciuto alle autorità oltrepassi il confine.

Gli appassionati hanno sin dal suo debutto cominciato a teorizzare sulla sua vera identità, e alcuni hanno ovviamente concluso che si tratti di un uomo con delle connessioni intime con la Foglia. Il primo pensiero è corso a Jiraiya, il maestro di Naruto, visto che Kashin è in grado di utilizzare sia il Rasengan che la Tecnica del Richiamo su dei giganteschi rospi, esattamente come abbiamo visto fare all'Eremita dei Rospi decine e decine di volte.

Ma alcuni, come l'utente Warrett di Reddit, hanno addirittura pensato, a causa della sua straordinaria forza e del colore dei suoi capelli, che il suo retaggio possa risalire persino al secondo Hokage: Tobirama Senju. Di certo la freddezza sembra quella, e sicuramente tale parentela gli avrebbe permesso di oltrepassare la barriera eretta dal Settimo Hokage, anche se non spiegherebbe perché sembra essere in possesso delle tecniche predilette da Jiraiya.

Che si tratti di un figlio di uno dei due andato perduto nel tempo? O, come pensano alcuni, è un clone creato artificialmente? I più audaci hanno addirittura ipotizzato che si tratti dello stesso Jiraiya, resuscitato e convinto, o costretto, a ribellarsi contro la sua vecchia patria. Voi da che parte state? Fateci sapere chi è secondo voi il personaggio più misterioso di Boruto: Naruto Next Generetions!