Boruto: Naruto Next Generetions cita Harry Potter con un dettaglio dell'ultimo episodio

Avreste mai pensato di riprovare le sensazioni che avete provato nel lontano 2002, quando uscì nei cinema il secondo film di Harry Potter, mentre guardavate un episodio di Boruto: Naruto Next Generations? A quanto pare è quello che è successo ad alcuni fan delle due serie quando la povera Cho-Cho è rimasta pietrificata dal potere di un serpente.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha finalmente ingranato la marcia giusta, e ora si sta guadagnando il suo personale seguito di fan, senza dover più contare esclusivamente sull'eredità passatagli dal suo illustre progenitore, Naruto, quasi come fosse una metafora dell'avventura del giovane figlio del Settimo Hokage. Ed è merito di questo nuovo ed accanito gruppo di appassionati se, dopo l'uscita dell'ultimo episodio dell'anime, possiamo stabilire un parallelo tra il mondo creato da Ukyo Kodachi e quello opera di J.K. Rowling.

Se avete seguito l'ultima puntata infatti, saprete che la povera Cho Cho Akimichi è rimasta pietrificata, in senso letterale, dopo che un serpente l'ha attaccata con una specie di veleno gelatinoso. Da questo avvenimento i fan hanno pensato di instaurare una connessione con quello che accade ad Hermione nel corso del libro (o del film) intitolato Harry Potter e la camera dei segreti. Anche la giovane strega, del resto, era stata paralizzata completamente da quello che si rivelerà essere un gigantesco basilisco, mentre cercava di svelare il mistero che si nascondeva dietro la creatura che stava terrorizzando Hogwarts. Effettivamente la vicenda è molto simile a quella accaduta alla figlia di Choji.

Probabilmente, esattamente come nel caso della maghetta, lo stato di pietrificazione di Cho Cho non è destinato a durare, e in qualche modo la ninja tornerà presto a combattere. Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations è tornato in onda dopo una breve pausa, in un nuovo orario di trasmissione. L'anime è iniziato nel 2017 ed è basato sul manga omonimo del 2016 opera di Ukyo Kodachi, sotto la supervisione di Masashi Kishimoto. Voi cosa pensate di come sta procedendo la nuova serie?