Boruto: Naruto Next Generetions dimostra che un personaggio è ancora in vita

Con la messa in onda dell'ultimo episodio della serie Boruto: Naruto Next Generetions gli appassionati hanno scoperto che un personaggio, andato incontro ad un terribile avvenimento nelle puntate precedenti, è riuscito miracolosamente a sopravvivere, anche se ora lotta per la vita in un letto d'ospedale a causa delle ferite riportate.

Quando i fan della serie animata Boruto: Naruto Next Generetions hanno assistito, nel dipanarsi dell'arco narrativo (ancora in corso) per il salvataggio di Mitsuki dai misteriosi ninja della Roccia che lo hanno portato via dal Villaggio della Foglia, alla terribile esplosione che ha coinvolto il giovane Yurito, molti hanno creduto ad una sua prematura dipartita.

L'episodio 78 della serie, appena andato in onda, ha invece ribaltato tale teoria: una scena mostra infatti Shikamaru fare visita a Yurito in ospedale, dove lo shinobi è disteso inerme su un letto, completamente coperto da bende, necessarie per curare le ferite derivate dall'esplosione che lo ha investito in pieno volto. Quando Shikamaru chiede alle infermiere delle informazioni riguardo il suo stato attuale, le suddette e i dottori non possono fare altro che dire:

"Abbiamo salvato la sua vita in qualche modo per il momento, ma..."

Il fatto che i medici non si esprimano, ha spinto molti degli spettatori a credere che probabilmente Yurito non è ancora completamente fuori pericolo, e che anzi dovrà ancora combattere per tenersi stretta la vita. Shikamaru non è assolutamente tranquillo, e, durante un incontro con Naruto e Sai, ricostruisce l'accaduto: a quanto pare Yurito è stato colpito appena il suo genjutsu è stato spezzato, e per di più da una tecnica tipica del Villaggio della Roccia, sviluppata in particolare da un vecchia conoscenza dei fan e dei protagonista: il deceduto membro dell'Akatsuki, Deidara.

I sospetti nei confronti del Villaggio della Roccia aumentano, con la tensione, mai assente tra le due grandi forze militari e politiche, che continua a crescere. A cosa porterà la vicenda? Non ci resta che attendere l'episodio numero 79 di Boruto: Naruto Next Generetions, che ricordiamo sarà trasmesso anche su Crunchyroll.