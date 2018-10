Boruto: Naruto Next Generetions: ecco le anticipazioni del prossimo episodio

Dopo gli sconvolgenti avvenimenti dell'ultimo episodio, diamo uno sguardo a cosa ci attende nella prossima puntata di Boruto: Naruto Next Generetions, con i fan che potrebbero scoprire di più sulle misteriosi intenzioni di Mitsuki. I suoi nuovi compagni sembrano inoltre porre una domanda che potrebbe portare a momenti davvero drammatici.

Il rapporto conflittuale tra due compagni di squadra non è certo un fatto nuovo all'interno del mondo creato originariamente da Masashi Kishimoto, dato che i fan ricorderanno sicuramente la lunghissima missione intrapresa da Naruto per riportare a casa il suo amico/rivale Sasuke. La situazione che stanno vivendo al momento Boruto e Mitsuki, nel sequel Boruto: Naruto Next Generetions, è un parallelo abbastanza evidente, ma quali saranno le conseguenze stavolta?

Nell'ultimo episodio abbiamo avuto la possibilità di assistere ad un confronto diretto tra il figlio del Settimo Hokage e l'erede di Orochimaru, con quest'ultimo che ha colpito il primo a sangue freddo, voltando clamorosamente le spalle al suo tentativo di riportarlo al Villaggio della Foglia. Nel prossimo episodio, a quanto apprendiamo dalle anticipazioni, scopriremo di più sulle ragioni del suo comportamento, con, finalmente, uno sguardo al misterioso rapporto con i suoi nuovi compagni di viaggio.

L'inquietante Sekiei viene mostrato mentre pone una domanda scottante al giovane Mitsuki:

"Mitsuki, hai mai pianto fino ad oggi? Sono veramente curioso a riguardo. Piangeresti se Boruto dovesse morire? Non eravate amici?"

Il dialogo fa presagire un tremendo ulteriore confronto tra i due amici, cosa che non ha ancora una reale motivazione, dato che le ragione per le quali Mitsuki ha seguito Sekiei e i suoi sono ancora ignoti. Che il pallido ninja della Foglia sia in procinto di dover scegliere tra queste motivazioni e la vita del suo migliore amico, che nelle stesse anticipazioni definisce come il suo sole?

Di sicuro potrebbe trattarsi dell'occasione buona per vedere finalmente Mitsuki mentre mostra le sue emozioni, cosa che non riesce particolarmente bene al figlio del Ninja Leggendario, visto che si tratterebbe di una situazione in cui sarebbe impossibile fare il contrario.

Boruto: Naruto Next Generetions nasce come trasposizione dell'omonimo manga, disegnato da Mikie Ikemoto e scritto da Ukyo Kodachi, supervisionato da Masashi Kishimoto. In Italia il manga è edito da Planet Manga.