Boruto: Naruto Next Generetions introduce un nuovo possessore del segno maledetto Karma

Una delle fonti di potere più straordinarie introdotte dal manga Boruto: Naruto Next Generetions risiede proprio nel segno maledetto Karma, che fino ad ora credevamo essere una peculiarità esclusiva di Boruto e del suo nuovo rivale Kawaki. Il capitolo 27 invece, ci presenta un terzo personaggio che lo possiede, il temibile Jigen

Come abbiamo avuto modo di capire, molte delle vicende che riempiranno le pagine del manga Boruto: Naruto Next Generetions, spin-off e sequel di Naruto Shippuden di Masashi Kishimoto, graviteranno intorno alle straordinarie capacità che i segni maledetti, una volta marchiata la carne dei ninja, conferiscono al possessore. Un esempio è il segno denominato Karma, ottenuto dal nostro protagonista Boruto in conseguenza del suo scontro con Momoshiki Otsutsuki; ma anche il suo rivale Kawaki possiede la stessa enigmatica abilità.



I fan erano convinti che i due giovani ninja fossero gli unici a detenere tale speciale caratteristica, ma, nel capitolo 27 appena pubblicato, veniamo a conoscenza di un terzo possessore di Karma, che risponde al nome di Jigen. Apprendiamo della sua esistenza proprio dalle parole di Kawaki, che in un flashback mostra come sia sopravvissuto a un esperimento che lo stesso Jigen ha compiuto su di lui e numerosi altri bambini. Il misterioso Jigen sembrava intenzionato a passare il Karma a un altro essere umano, e ha ucciso molti dei ragazzi usati come cavie nei tentativi pur di riuscirci.



Kawaki si è salvato miracolosamente, e ora farà di tutto per liberarsi del marchio passatogli da Jigen, che sembra conoscere molte più informazioni sulla natura di questo potere rispetto al nostro protagonista. Per scoprire la verità, non ci resta che continuare a seguire le avventure di Boruto e dei suoi compagni.

Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generetions è un manga scritto Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, supervisionati dal creatore della serie originale Masashi Kishimoto. In Italia è pubblicato da Panini Comics ed è attualmente arrivato al quarto volume.