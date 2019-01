Boruto: Naruto Next Generetions, Kawaki protagonista della cover del volume 7

Nelle scorse ore è trapelata online quella che sarà la copertina del settimo volume del manga di Boruto: Naruto Next Generetions. Finalmente il protagonista assoluto è il rivale e amico del protagonsita, il misterioso Kawaki, attorno a cui gira l'intera vicenda dell'opera.

Boruto: Naruto Next Generetions, pur avendo ereditato una solida base a livello di impalcatura macroscopica dal suo illustre predecessore Naruto, ha comunque apportato alcuni interessanti spunti di novità, che un giorno potrebbero rappresentarne il punto di forza.

Uno dei principali in questo senso è senza dubbio il personaggio di Kawaki, il misterioso ragazzo che è entrato in contatto con Boruto, il nostro protagonista, dimostrando i possedere la stessa oscura capacità da lui ottenuta, e cioè Karma. Il suo passato è ancora avvolto nella nebbia più fitta, così come la natura della sua capacità, ma Naruto, venuto a conoscenza della sua esistenza, ha da subito dimostrato interesse per l'apatico adolescente, prendendolo sotto la sua ala e ospitandolo a casa sua.

Questo ha condotto a degli inevitabili scontri con il suo primogenito, che ha rapidamente eletto a suo rivale Kawaki, instaurando un rapporto che per molti versi ricalca quello al centro della serie originale tra Naruto e Sasuke. Che il tutto possa risolversi in una maniera analoga, magari una volta sbaragliata l'organizzazione Kara e il suo terrificante leader, che tanto sembra legato al destino del giovane ninja?

Questo lasso di tempo è narrato nei capitoli contenuti nel settimo volume di Boruto: Naruto Next Generetions, che verrà presto immesso sul mercato giapponese (dal 4 febbraio prossimo). Per questo la cover, trapelata in queste ore, rappresenta proprio Kawaki (come potete vedere voi stessi in calce alla notizia), indiscusso protagonista delle vicende narrate al suo interno.

Che ne pensate? Vi piace la nuova cover? E il personaggio in questione? Apprezzate la gestione che sta subendo in queste prime fasi?