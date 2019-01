Boruto: Naruto Next Generetions, Kodachi racconta il capodanno con Kishimoto e Ikemoto

Tramite un post su Twitter, Ukyo Kodachi ha raccontato il suo incontro a capodanno con Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto alla festa dello Weekly Shonen Jump, in cui i tre si sono scambiati idee sul 2019 di Boruto: Naruto Next Generetions. A quanto sembra il trio è entusiasta di cosa li aspetta.

Boruto: Naruto Next Generetions sta cercando di scavarsi una sua posizione originale all'interno dell'industria, un compito non facile per chi ha sulle spalle il peso di un predecessore pantagruelico come Naruto. La trasposizione animata sta ancora facendo i conti con i suoi archi narrativi inediti, in particolare con quello che vede il Team 7 tentare di salvare uno dei suoi membri, Mitsuki. Mentre il manga ha già introdotto il suo personaggio originale chiave e sta ora sviluppando il suo rapporto con il protagonista.

Il compito di sceneggiatore di questa evoluzione, nonché quello di responsabile dell'eredità narrativa tutta della saga, è affidato Ukyo Kodachi, che collabora con il disegnatore Mikio Ikemoto alla realizzazione di Boruto: Naruto Next Generetions (sotto la supervisione dell'autore padre dell'universo in cui è ambientato, e cioè Masashi Kishimoto).

Proprio questi tre sono stati i protagonisti di un incontro alla festa di capodanno organizzata come di consueto dallo Weekly Shonen Jump, raccontataci dallo stesso Kodachi attraverso un post sul suo profilo Twitter ufficiale (che potete vedere riportato in calce alla presente notizia).

A quanto riferisce lo sceneggiatore, la discussione si è concentrata sulle modalità attraverso le quali creare anime e manga interessanti (ricordiamo che il sensei Kishimoto è impegnato proprio nella lavorazione del suo nuovo manga, intitolato Samurai 8: Hachimaruden).

Inoltre, come ci tiene a precisare Kodachi, tutti e tre sono molto contenti per quello che attende Boruto: Naruto Next Generetions nel 2019, ed invitano i fan a fare altrettanto, lasciando intravedere un'ulteriore impennata per la serie nella sua versione cartacea.

Cosa ne pensate quindi di queste dichiarazioni dell'uomo che scrive ora il futuro dell'universo di Naruto? Credete anche voi che questo sia l'anno della consacrazione per Boruto: Naruto Next Generetions?