Boruto: Naruto Next Generetions, la opening dimostra che Sasuke è un padre affettuoso

L'anime e il manga di Boruto: Naruto Next Generations stanno veramente approfondendo l'universo dell'opera originale creata da Kishimoto. Un esempio può arrivare anche dall'ultima opening creata per l'anime, che mostra un'immagine di grande dolcezza genitoriale di Sasuke e Sarada, a conferma del lato tenero del potentissimo Uchiha.

Per anni i fan si sono abituati a considerare il carattere di Sasuke Uchiha come il perfetto prototipo dell'uomo dal cuore duro, incapace di esternare le emozioni tenere e l'affetto che sicuramente prova per i propri cari. Con l'arrivo di Boruto: Naruto Next Generations, questo luogo comune sembra destinato a sfaldarsi. Nonostante infatti in principio la relazione tra il rivale di Naruto e la figlia Sarada sembrasse impostato su una sostanziale freddezza del primo nei confronti della seconda, le cose sono mano a mano cambiate, rendendo chiaro l'amore che Sasuke prova per la sua primogenita.

Tuttavia è comunque molto raro, se non impossibile, vedere Sasuke esternare il suo affetto, con la sua maschera di serietà e fascino oscuro che rimane sostanzialmente immutata. Per questo i fan sono stati molto felici di vedere, nelle immagini che compongono la nuova sigla di apertura, intitolata "Lonely Go!" dei Brian the Sun, uno di questi estemporanei momenti di tenerezza genitoriale. Uno spezzone mostra infatti una scena in cui una giovanissima Sarada, vestita con abiti eleganti e con indosso i soliti occhiali, correre per le strade di Konoha tenendo per mano il padre. Sasuke, dal canto suo, mostra un sorriso appena accennato, ma chiaramente sincero e spontaneo, che ne prova indubitabilmente la felicità. Un'espressione come quella presa in esame non si vedeva sul volto dell'Uchiha da quando questi era un bambino spensierato in attesa di intraprendere la carriera da ninja, ormai molti anni nel passato. Sarada sembra avere il potere di risvegliare quella sua parte sopita.

Voi cosa ne pensate? La scena vi è piaciuta? Date un'occhiata e fatecelo sapere!

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations è scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, mentre l'anime omonimo è diretto da Abe Noriyuki e da Yamashita Hiroyuki.