Boruto: Naruto Next Generetions, un'evocazione della vecchia serie torna in grande stile

I fan sono sicuramente sempre contenti nel vedere riferimenti alla serie originale di Naruto, e, nell'ultimo episodio del sequel Boruto: Naruto Next Generations, se ne è visto uno che avrà sicuramente riportato alla mente molti ricordi. Gli appassionati avranno senza dubbio riconosciuto il serpente evocato da Sasuke in passato, Aoda.

L'universo creato da Masashi Kishimoto è senza ombra di dubbio popolato da una grande varietà di creature bizzarre, la maggior parte della quali anche incredibilmente potenti. Esseri come il gigantesco rospo Gamabunta, un'evocazione cara a Naruto e al suo maestro, non sono infatti da sottovalutare quando si arriva a dover combattere. Stesso discorso vale per il gargantuesco serpente utilizzato da Sasuke durante la Quarta Grande Guerra Ninja per avvicinarsi al temibile Decacoda, Aoda.

Proprio quest'ultimo è da poco tornato alla ribalta, durante l'ultimo episodio della serie Boruto: Naruto Next Generations. Al momento i protagonisti del Team 7 e del Team 10 sono in cerca di Mitsuki, che è scomparso misteriosamente dal Villaggio della Foglia e che, secondo Orochimaru, potrebbe trovarsi in una misteriosa grotta piena di serpenti. Proprio in questo luogo Boruto, Sarada e compagni hanno trovato il mastodontico rettile, il quale, grazie alla giovane ninja, ha acconsentito ad aiutarli nella loro missione. Sfortunatamente, il gruppo è stato interrotto dalla comparsa di un altro serpente, stavolta ostile, di nome Garaga. La loro avventura tra i serpenti e gli esseri che popolano la grotta si complica ancora e, forse, anche l'aiuto del vecchio commilitone del padre della Uchiha, potrebbe rivelarsi una missione veramente complessa e pericolosa per i giovani combattenti della Foglia.

Voi che cosa pensate della comparsa della possente creatura tanto vicina a Sasuke? Che anche Sarada possa un giorno riuscire a invocarne i servizi a piacimento?

Boruto: Naruto Next Generations è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Un adattamento anime, prodotto da Pierrot, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone su TV Tokyo il 5 aprile 2017.