Boruto: Naruto Next Genertations: il manga ha gettato le basi per la morte di Sasuke?

Naruto e Sasuke si stanno preparando ad affrontare la loro battaglia più difficile di tutto il corso di Boruto: Naruto Next Generations finora e, forse, persino più ardua del duello contro Kaguya. Non è da escludere, infatti, che uno dei due ninja possa lasciarci le penne contro il temibile avversario.

Il capitolo 49 di Boruto ha finalmente dato il via alla battaglia contro Isshiki che, giunto a Konoha per catturare Kawaki e completare la propria resurrezione, è stato intercettato dall'Hokage. Mentre Naruto si apprestava a difendere il Villaggio della Foglia, Sasuke si è intrattenuto qualche minuto con Boruto per capire le sue intenzioni e attuare una strategia per allontanare il nemico dal centro abitato.

Prima di mettere in atto il piano, il figlio di Naruto chiede al proprio mentore di prendere in prestito lo storico copri-fronte per farsi coraggio. Sasuke acconsente ma lo avverte chiaramente che "farà bene a riconsegnarglielo di persona". Questo dialogo può avere anche un ulteriore significato oltre alla restituzione di un oggetto caro all'Uchiha, in quanto va perfettamente a cozzare con la sua recente dichiarazione di essere pronto a morire per Konoha. Come sappiamo, infatti, nel primo capitolo del manga un giovane Boruto indossa quel copri-fronte, allo stesso modo di com'è avvenuto nel capitolo 49, per prepararsi allo scontro con Kawaki. Pertanto, è possibile che qualcosa di terribile possa accadere nella battaglia campale tra i ninja contro Isshiki al punto tale che Boruto non riuscirà a restituire il copri-fronte a Sasuke.

Che l'Uchiha possa davvero morire durante la battaglia? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.