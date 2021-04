Boruto: Naruto nominato miglior papà degli anime, la community non ha dubbi

Sui social media è nata un controverso dibattito, chi è il miglior padre di tutti gli anime? La community non ha dubbi, è Naruto il papà che tutti vorrebbero. Nato senza una famiglia, in Boruto: Naruto Next Generationsz il Settimo Hokage è diventato un genitore quasi modello, amorevole e capace di trasmettere i suoi valori.

Sebbene il compito di Hokage gli porti via gran parte delle sue giornate, e spesso e volentieri si addormenti non appena rientrato da lavoro, Naruto si sta dimostrando un valido genitore, capace di amare e dare spazio ai suoi due figli, Boruto e Himawari. Ma non solo, per Naruto tutti i bambini del Villaggio della Foglia sono suoi figli, raccogliendo l'eredità lasciata dal Terzo Hokage Hiruzen Sarutobi.

Nelle fasi iniziali della serie animata abbiamo assistito più volte Boruto lamentarsi di suo padre, reo di scordarsi gli eventi più significativi della sua famiglia e di trascurare i suoi doveri genitoriali. Naruto, però, ha imparato a bilanciare il lavoro con la famiglia, anche se a volte sfruttando la Tecnica della Moltiplicazione del Corpo.

Tuttavia, è in questo nuovo arco narrativo che l'Hokage si sta dimostrando il miglior padre che si possa desiderare. Pur non conoscendolo minimamente, Naruto accoglie in casa Kawaki, un giovane ragazzo in cui vede il se stesso della sua gioventù, e nonostante l'atteggiamento scontroso da li tenuto, l'eroe di Konoha continua a dimostrarsi compassionevole e amorevole nei suoi confronti.

In una delle scene più emozionanti di Boruto, per reprimere i fantasmi del passato che stavano divorando l'animo di Kawaki, Naruto lo abbraccia come se fosse suo padre. La community non ha dubbi, è lui il miglior papà, non solo di Konoha, ma addirittura di tutto il mondo anime.

E voi concordate con il giudizio dei fan? Quale altro padre potrebbe candidarsi a questa nomina? Ecco preview e immagini per Boruto 196.