Boruto: Naruto otterrà un potere ancora più sorprendente della Baryon Mode?

In Boruto 71 Code ha rinnovato la sua promessa. L’erede di Isshiki Ootsutsuki, che adesso non ha più limiti, non intende più solamente vendicare il suo maestro, ma anche distruggere tutto ciò che è caro a Kawaki. Ciò significa che Konoha è in grave pericolo e che, da soli, Boruto e Kawaki forse non saranno sufficienti a fermarlo.

In seguito alla terrificante battaglia con Isshiki, finora il più forte degli Ootsutsuki, Sasuke e Naruto hanno visto dimezzarsi i loro poteri. L’Uchiha, ha perduto il potere oculare del Rinnegan, mentre l’Hokage ha dovuto dire addio a Kurama. Qualora Code dovesse scatenare la sua furia, riusciranno davvero Boruto e Kawaki a difendere il Villaggio della Foglia? Molto probabilmente, sarà necessario un nuovo intervento del duo leggendario del vecchio Team 7.

Secondo una teoria fanmade, Naruto potrebbe presto diventare più forte che mai, superando addirittura il potere della Baryon Mode, con la quale ha affrontano senza troppi problemi Isshiki. Come sappiamo, la Volpe a Nove Code non c’è più e dunque Naruto non potrà più accedere alla Baryon Mode. Ma allora come farà a diventare più forte?

La community, non si è scordata che nel mondo di Boruto esiste ancora una Decacoda. Questa, che abbiamo conosciuto bene nel corso della Quarta Guerra Ninja, è ancora piccola e incompleta, e per questo non è ancora considerata come una minaccia tangibile. Tuttavia, presto lo diverrà e Naruto e compagni dovranno fare i conti con essa.

Un modo per fermare la Decacoda, sarebbe quello di diventare la sua Forza Portante, come un tempo fecero Obito e Madara. Questo compito, quasi sicuramente spetta a Naruto, che diventerebbe così il nuovo Eremita delle Sei Vie.

Così facendo, però, dovrebbe dire addio alla sua famiglia, motivo per cui Kawaki potrebbe frapporsi a questa decisione. Ciò, spiegherebbe il time skip in cui vediamo Kawaki e Boruto affrontarsi. Accecato dall’amore verso l’Hokage, Kawaki potrebbe decidere di relegare Naruto in un’altra dimensione, con Boruto che a quel punto cercherebbe di liberare il padre.