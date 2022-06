Boruto, Naruto è un pessimo padre? La scena che ha fatto infuriare i fan

Uno dei temi popolari di Boruto è il rapporto tra l'Hokage, Naruto, e i suoi figli, in particolare con il protagonista dell'omonimo sequel. Quest'ultimo, infatti, non ha mai tollerato gli impegni del padre che lo hanno più volte allontanato dalla famiglia, anche in ricorrenze speciali.

Recentemente, infatti, è andato in onda un episodio in cui gli Uzumaki hanno celebrato il compleanno della piccola Himawari. A causa però dei molti impegni in qualità di Hokage, Naruto ha partecipato all'evento soltanto con un clone in modo tale da continuare a lavorare in ufficio.

Tuttavia, ad un certo punto, il chakra del clone scompare del tutto e così la sua copia, lasciando cadere di conseguenza la torta per terra di fronte ad Himawari e suscitando la rabbia di Boruto. I fan hanno criticato fortemente il ninja, accusando Naruto di essere un pessimo padre. Se in molti hanno aspramente commentato il comportamento dell'Hokage, che poteva lasciare lavorare la copia al suo posto, qualcun altro ha invece pensato che l'assenza di Naruto fosse giustificata dal suo contesto familiare e dal timore di non sapersi comportare in qualità di padre.

A tal proposito, potete recuperare la scena in questione tra gli allegati in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate dell'opinione dei fan, siete d'accordo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.