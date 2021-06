Boruto: Naruto e Sasuke infiammano il campo di battaglia nell'episodio 204

Il Villaggio della Foglia è stato minacciato direttamente dall'organizzazione Kara. Minaccia a cui Sasuke e Naruto hanno prontamente risposto, schierandosi contro un avversario fuori dalla loro portata, e dando vita ad uno degli scontri più spettacolari dell'intera serie Boruto: Naruto Next Generations.

L'attacco a sorpresa da parte di Jigen, leader dell'organizzazione criminale, ha sorpreso non poco i due shinobi. Fortunatamente per l'incolumità del villaggio e dei suoi abitanti, l'avversario ha deciso di spostare la battaglia in un luogo distante e isolato, dove i tre si sarebbero potuti affrontare senza esclusione di colpi. Il duo di Konoha ha dato vita a degli attacchi devastanti, liberando anche il chakra della Volpe a Nove Code e il Susanoo.

Uno dei momenti più dinamici e mozzafiato è stato estrapolato e riportato da @Abdul_S17 nel post in fondo alla pagina. Si tratta del confronto a mezz'aria tra Naruto e Jigen. L'Hokage è pronto a lanciare il suo Rasengan, quando Sasuke attiva il Rinnegan per sostituirsi a lui e cercare di sorprendere così Jigen con un colpo della sua katana. Una strategia promettente, ma che si rivela inefficace di fronte alla prontezza e ai riflessi del nemico, che cambiando le dimensioni di barre impiantate nel suo collo, riesce a fermare la lama.

La conclusione dello scontro lascia poche speranze, con Sasuke che riesce a malapena a salvarsi, e Naruto che viene imprigionato da Jigen in una dimensione alternativa. In attesa di sapere le conseguenze della battaglia, vi lasciamo alla key visual dedicata alla nuova saga.