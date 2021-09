Boruto, Naruto Vs. Isshiki è uno degli scontri più apprezzati dai fan: è record di views

I lettori del manga aspettavano questo momento da quasi un anno intero e ora che lo scontro tra il Settimo Hokage e Isshiki Otsutsuki ha fatto il suo debutto animato, le attese non sono state disilluse. La clip che ritrae la sequenza di combattimento, infatti, ha superato il milione di visualizzazioni. È lo scontro più bello di Boruto?

L’episodio 217 di Boruto: Naruto Next Generations riprende dal cliffhanger con cui l’anime ci aveva lasciato. A un solo passo dalla sconfitta, Naruto e Kurama sfoderano la loro ultima carta vincente per lanciarsi nuovamente contro Isshiki Otsutsuki, il quale nel frattempo stava infierendo su Boruto e Sasuke.

In questa puntata, dunque, fa il suo debutto la Baryon Mode, ultima, nuova trasformazione del Settimo Hokage e della Volpe a Nove Code. In un tripudio di potenza, Naruto Baryon Mode si fa beffe di Isshiki, il quale fino a un attimo prima era infinitamente più potente. Ora, però, la situazione si è capovolta, e l’Hokage sembra poter mettere fine alla minaccia dell’Otsutsuki.

Tuttavia, come aveva predetto Kurama, questa modalità ha un costo, ovvero la stessa vita di Naruto. La Baryon Mode, infatti, non consuma solamente il chakra del Settimo e della Volpe, ma anche la loro essenza vitale. Questo effetto, però, a ogni colpo subito, si ripercuote anche sull’antagonista. Chi cederà per primo?

Sul canale YouTube di Crunchyroll, il combattimento tra Naruto e Isshiki ha superato un milione di views in meno di 6 ore dalla pubblicazione del video, e attualmente ne conta ben oltre 3 milioni. Per la community, grazie anche alla splendida colonna sonora e alle animazioni, questo è uno dei momenti topici dell’opera.

Altri fan ritengono però che questo non sia il miglior combattimento, e che sia dietro a quello con Momoshiki e con Jigen. A differenza dei due scontri citati, infatti, questa volta Naruto non può perdere tempo in esibizionismi, altrimenti la Baryon Mode prosciugherebbe la sua vita ancora più in fretta. Ma è forse proprio la prepotenza con cui il Settimo Hokage si erge fiero in battaglia che ha entusiasmato il resto del fandom.

E voi, cosa ne pensate? Quale tra i tre scontri avete gradito maggiormente? Vi lasciamo, infine, all’omaggio alla serie originale in Boruto 217 e alle anticipazioni su Boruto 218.