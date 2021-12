Boruto, nasce un nuovo Rasengan: la variante nata nel capitolo 65

Il Rasengan è una tecnica ninja con una storia non estremamente lunga, ma molto importante per Naruto. Nata da un'intuizione del quarto Hokage nel tentativo di emulare la Teriosfera dei Cercoteri, viene padroneggiata da Minato e poi passata a Jiraiya, che l'ha poi insegnata a Naruto. Da qui è poi arrivata anche in possesso di Boruto.

Le tre fasi del Rasengan hanno perso però valore nel tempo, considerato che la palla di chakra roteante nel tempo si è mostrata in tantissime forme e varianti, tra versioni potenziate con più chakra, versioni che implementano anche il chakra elementale e tanto altro ancora. In Boruto: Naruto Next Generations capitolo 65 nasce un'altra variante.

Borushiki, ovvero Momoshiki che controlla il corpo di Boruto tramite il karma, sfrutta proprio il Rasengan in un modo completamente nuovo per attaccare. Nel capitolo da poche ore pubblicato su MangaPlus viene introdotto il Rasendan, ovvero una versione molto più piccola del Rasengan che fa da proiettile, partendo dalle dita e arrivando poi fino al bersaglio. Non è detto che poi Boruto saprà utilizzare anche questa tecnica una volta tornato normale, dato che è necessario manipolare il chakra in modo diverso dal solito.



Non è, tra l'altro, un caso se il nome cambia da Rasengan a Rasendan. Il "dan" finale, in questo caso, significa proprio proiettile, applicando così un gioco di parole e assonanza tra i due attacchi.