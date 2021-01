Boruto: il nemico dell'episodio 184 lascia i fan col fiato sospeso

Con l'inizio del 2021 l'anime di Boruto ha dato il via ad un importante arco narrativo. La base su cui si svilupperanno i nuovi eventi è già stata posta e presto il protagonista si troverà a dover affrontare un inaspettato avversario.

Nei recenti episodi del sequel di Naruto abbiamo assistito ad una missione affidata al Team 7 presso l'Istituto di Ricerca sulla Tecnologia Avanzata, la quale però è stata presto interrotta a causa di un incarico urgente affidato ai ragazzi dal settimo Hokage. L'obiettivo è ritrovare Konohamaru di cui si sono persi i contatti mentre tentava di raggiungere un aeronave precipitata.

Le condizioni dello shinobi sono state mostrate nella preview della nuova puntata di Boruto tramite il quale apprendiamo anche che i giovani eroi si troveranno ad affrontare un esercito di marionette. Tuttavia, grazie ad un'immagine condivisa sui social network e che riporto al termine di questa news, si scopre l'identità di un ulteriore temibile nemico che lascia sorpresi tutti gli appassionati. L'antagonista non è altri che Ao, il quale si rivela essere quindi un traditore e, come possiamo osservare nel Tweet, ingaggia battaglia con Boruto.

L'evento non sconvolge però i lettori del manga i quali attendevano la trasposizione di queste parte dalla storia, corrispondente al capitolo 20, da più di un anno.

