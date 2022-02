Boruto, i ninja della nuova generazione dal più scarso al più forte

L’epopea ninja di Masashi Kishimoto sta continuando mensilmente grazie al seguito del suo capolavoro intitolato Boruto: Naruto Next Generations. Il sensei ha dato così la possibilità a nuovi personaggi di emergere per dare ufficialmente il via alla nuova generazione.

Il capitolo 67 di Boruto ha completamente stravolto le carte in tavola e attualmente sta diventando sempre più difficile cercare di capire chi siano effettivamente i personaggi più forti in circolazione. Naruto e Sasuke sono stati fortemente depotenziati, eppure parallelamente gli attuali protagonisti stanno ricevendo power-up quasi a compensare il downgrade dell’Hokage e del suo braccio destro. Ad ogni modo, trattenendoci sul campo della nuova generazione, gli attuali ninja più forti divisi per top 5 so o:

Kawaki è probabilmente il più abile in circolazione attualmente, forte delle nuove abilità acquisiste grazie al karma che gli hanno permesso di utilizzare tecniche potentissime; Tra i ninja finiti ai margini c’è Mitsuki, il figlio di Orochimaru che è senza alcun dubbio il più talentuoso della nuova generazione. Probabilmente, in futuro Kishimoto darà molto più spazio al membro del Team 7 che di cerito merita più riflettori puntati contro; Solo medaglia di bronzo per Boruto, che nonostante i miglioramenti non sembra ancora al livello dei ninja alle prime due posizioni. Certo, probabilmente lui sarà colui che riceverà il maggiore power-up nel prossimo futuro, ma attualmente solo terzo posto per il figlio dell’Hokage; Chi invece appare destinato a scalare questa classifica è Sarada Uchiha, la figlia di Sasuke, che non ha ancora sviluppato il massimo potere dello sharingan. Sicuramente l’autore ha in serbo per l’eroina protagonista qualcosa di grosso, quindi è lecito aspettarsi abilità straordinarie nel momento in cui attiverà lo sharingan ipnotico; Il figlio adottivo di Gaara, Shinki, sembra avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo Kazekage. Dopo aver ereditato anche le abilità di Gaara, infatti, il ninja ha dimostrato di avere capacità difensive a dir poco incredibili;

E voi, invece, cosa ne pensate della nostra classifica, vi trovate d’accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.