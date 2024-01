Boruto è un ninja traditore del villaggio della Foglia? Lo status dell'Uzumaki spiegato

Con l'avvento della serializzazione di Two Blue Vortex, Boruto è arrivato al vertice di MangaPlus. Con il passaggio temporale dovuto al time-skip è sorta tuttavia una questione che potrebbe non essere ben chiara a tutti. Realmente Boruto è un ninja traditore del Villaggio della Foglia? Prestate attenzione agli spoiler!

La risposta definitiva è si, attualmente Boruto è un traditore di Konoha, ma la situazione è molto più complessa. Boruto indossa un coprifronte che lo marchia come traditore ed è considerato un criminale dai suoi stessi concittadini, ma c'è una spiegazione a ciò.

Il coprifronte marchiato gli è stato donato da Sasuke Uchiha, suo maestro sin dagli eventi precedenti alla venuta degli Otsutsuki. Per quanto riguarda il suo status all'interno del villaggio, invece, nel capitolo 79 di Boruto: Naruto Next Generations Eida realizza il sogno di Kawaki utilizzando la sua Onnipotenza divina. La storia del mondo ninja è cambiata in seguito al jutsu della ragazza, che ha permesso a Kawaki di farsi riconoscere come il figlio di Naruto Uzumaki a discapito di Boruto, divenuto il criminale che ha ucciso il Settimo Hokage.

Da quel momento in poi, Boruto viene riconosciuto come un ricercato, un traditore che è stato bandito dal suo villaggio. Solamente Sarada e Sumire non sono state affette dall'Onnipotenza di Eida, ma forse questa grande bugia sta per essere scoperta. Amado ha già intuito di essere vittima di una manipolazione dei ricordi e anche Shikamaru parrebbe essere vicino alla verità in Boruto: Two Blue Vortex.